Trama del film Trust (2025)

Il film racconta come una star di Hollywood (Sophie Turner), dopo essere stata travolta da uno scandalo, decida di sparire per un po' e rifugiarsi in una baita isolata, lontano dai paparazzi, dai social media e da un mondo che ora la giudica. La solitudine in cui si Ť rintanata, perÚ, Ť solo un'illusione, perchť non c'Ť solo lei lž. La donna verrŗ tradita proprio dall'uomo di cui si fidava e unico alleato che le era rimasto. Intrappolata in un gioco psicologico, quando l'attrice capisce che la fuga non Ť un'opzione, Ť costretta a lottare per la sua sopravvivenza.

