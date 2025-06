Trama del film Breathe - fino all'ultimo respiro

Il film si svolge in un futuro prossimo. Sulla Terra non c'è più ossigeno e la gente è costretta a vivere in abitazioni sotterranee. Maya (Jennifer Hudson) è rimasta sola con sua figlia da quando suo marito Darius (Common) è scomparso. L'uomo ha ideato una tuta speciale che permette brevi viaggi in superficie e consente a Maya di uscire dal suo bunker e andare in esplorazione. Un giorno si presentano da lei due sconosciuti, una coppia misteriosa che le dice di conoscere suo marito. Maya, convinta che Darius sia morto, lascia entrare i due estranei incuriosita da quello che hanno da raccontarle...

