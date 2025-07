Trama del film Gli esseri reali

Il film racconta la storia di Mirian e Lana (Nutsa Kukhianidze), una coppia in fuga dalla città che decide di trascorrere le vacanze in un elegante resort immerso nella natura, sperando che l’aria pulita e la tranquillità del lago possano riavvicinarli ai loro figli adolescenti, Datuna e Nia (Demetre Kavelashvili e Nina Eradze). L’equilibrio familiare è sempre più fragile, soffocato da anni di stress, silenzi e incomprensioni. Al resort fanno la conoscenza di un’altra famiglia apparentemente affiatata. Si tratta di Keta (Eka Nijaradze), il marito Tengo (Temiko Chichinadze) e la loro figlia di sette anni, Bebe (Taso Bokuchava). Tra passeggiate e momenti condivisi, le due famiglie iniziano a frequentarsi, unite dal desiderio comune di lasciarsi alle spalle le tensioni della vita quotidiana. Ma sotto la superficie di serenità e benessere si nascondono crepe profonde. Il contatto forzato e la convivenza rivelano presto le vere dinamiche emotive di ogni famiglia. La distanza affettiva, l’assenza di dialogo, la repressione dei desideri. Gli adulti si rifugiano nelle proprie frustrazioni mentre i figli vengono lasciati soli con il proprio disagio. In questo clima di crescente indifferenza, nessuno sembra accorgersi della piccola Bebe, una bambina sensibile e vivace. Il suo bisogno di contatto umano, ignorato da tutti, la condurrà al centro di un tragico incidente che spezzerà l’equilibrio precario delle due famiglie, lasciandole di fronte a una cruda realtà.

