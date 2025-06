Trama del film Tre amiche

Joan non è più innamorata di Victor e soffre all'idea di continuare a essere disonesta con lui. Alice, la sua migliore amica, la rassicura: lei stessa non prova alcuna passione per il marito Eric, eppure il loro rapporto va a meraviglia. Alice non sa che lui ha una relazione con Rebecca, un'amica comune. Quando Joan finalmente raccogliere il coraggio di lasciare Victor, quest'ultimo scompare nel nulla.

