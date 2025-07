Trama del film L'arca

Il film segue la storia di Martin (Francesco Venerando) e Ryan (Malich Cissé), due giovani di vent’anni profondamente insoddisfatti e stanchi delle loro vite. Martin è uno spirito libero, insofferente alle regole e ai limiti imposti dalla società moderna. Sogna un mondo autentico, lontano dai modelli prestabiliti e da un futuro già scritto. Ryan, invece, è un ragazzo africano che ha raggiunto l’Italia in modo clandestino, animato dalla speranza di costruirsi una nuova vita in Europa. Ma una volta confrontatosi con la dura realtà, scopre un mondo che non gli appartiene, nel quale non riesce a sentirsi accolto né realizzato. Il suo desiderio più grande diventa quello di tornare nella propria terra, in Africa, per riabbracciare la sua famiglia e riscoprire un senso di appartenenza. L’incontro tra i due dà vita a un progetto audace e inaspettato. Con l’aiuto di Beatrice (Sabrina Martina), un’amica di vecchia data di Martin che rimane affascinata dalla loro idea, decidono di recuperare e riparare una vecchia barca a vela abbandonata. L’obiettivo è quello di permettere a Ryan di tornare a casa con i propri mezzi. Ma il viaggio che intraprendono insieme sarà molto più di una traversata fisica. Nulla andrà come previsto, e quella che doveva essere una fuga si trasformerà in un’esperienza profonda, capace di mettere in discussione le loro convinzioni più radicate, cambiando per sempre il corso degli eventi e il significato stesso di libertà.

