Trama del film Elio

Elio è un bambino di undici anni con un carattere artistico, creativo e sognatore, ma ha difficoltà a integrarsi con gli altri. A causa di questo problema, il piccolo è sempre rinchiuso in casa. Nel frattempo sua madre Olga è impegnata nella direzione di un progetto militare top-secret ed è intenta a decodificare uno strano segnale giunto dallo spazio. La donna, però, non immagina che dietro quel messaggio ci sia proprio suo figlio. Elio, infatti, è stato teletrasportato nello spazio ed è finito per essere scambiato per un ambasciatore intergalattico mandato dal pianeta Terra...

