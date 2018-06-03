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La storia segue Rebecca Owens, una neo-diplomata in scienze mortuarie che inizia il turno di notte presso la River Fields Mortuary. Quello che sembra un lavoro di routine si trasforma in un incubo quando Rebecca deve affrontare entità demoniache e rituali oscuri, mentre i traumi del suo passato tornano a galla. Scritto da Tracee Beebe e dal creatore del gioco Brian Clarke.
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THE MORTUARY ASSISTANT - ANATOMIA DI UN INCUBO
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