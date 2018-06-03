the mortuary assistant - anatomia di un incubo regia di Jeremiah Kipp USA 2026
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locandina del film THE MORTUARY ASSISTANT - ANATOMIA DI UN INCUBO

Titolo Originale: THE MORTUARY ASSISTANT

RegiaJeremiah Kipp

InterpretiWilla Holland, Paul Sparks, John Adams, Mark Steger, Shelly Gibson, Emily Bennett, Keena Ferguson

Durata: h 1.31
NazionalitàUSA 2026
Generehorror
Al cinema dal 3 Settembre 2026

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Trama del film The mortuary assistant - anatomia di un incubo

La storia segue Rebecca Owens, una neo-diplomata in scienze mortuarie che inizia il turno di notte presso la River Fields Mortuary. Quello che sembra un lavoro di routine si trasforma in un incubo quando Rebecca deve affrontare entità demoniache e rituali oscuri, mentre i traumi del suo passato tornano a galla. Scritto da Tracee Beebe e dal creatore del gioco Brian Clarke.

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THE MORTUARY ASSISTANT - ANATOMIA DI UN INCUBO

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