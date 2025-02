Trama del film The girl with the needle

Nella Copenaghen del secondo dopoguerra, la giovane operaia Karoline viene abbandonata dall'uomo che l'ha messa incinta e lotta per non soccombere alla povertà. All'apice delle sue difficoltà, la ragazza incontra Dagmar, donna carismatica che gestisce un'agenzia di adozione clandestina con sede in un negozio di dolciumi, e aiuta le madri indigenti a trovare case affidatarie per i figli di cui non riuscirebbero a prendersi cura. Per sfuggire alla fame, Karoline accetta il ruolo di balia.

