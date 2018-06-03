Trama del film A cena con il dottore

Due settimane dopo la fine della Guerra civile, Francisco Franco ordina una cena celebrativa al Palace Hotel. Un giovane tenente, un meticoloso maître e un gruppo di prigionieri repubblicani con competenze culinarie devono preparare un banchetto impeccabile in tempi record. Tutto sembra procedere senza intoppi, ma in cucina si sta preparando qualcosa di più di un semplice menù. Il piano di fuga è ufficialmente in atto.

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