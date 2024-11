Trama del film The devil's bath

Austria, 18į secolo. In un remoto villaggio, circondato da fitte foreste, una donna viene condannata a morte per l'assassinio di un bambino. Contemporaneamente, la giovane Agnes si appresta a sposare il suo amato e si prepara con entusiasmo al matrimonio. Nei giorni che precedono la cerimonia, perÚ, la ragazza comincia a percepire pesantezza nel cuore e nella mente: ora dopo ora si sente sempre piý intrappolata in un recinto di pensieri malvagi.

