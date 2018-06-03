Trama del film Dangerous animals

Il film vede protagonista una giovane surfista dal carattere solitario in fuga da un passato che non smette di tormentarla. Le sue giornate trascorrono tra le onde selvagge delle coste australiane, dove cerca una pace interiore e un fragile equilibrio mentale. Ma il mare che ama così profondamente sta per diventare la sua prigione. Dopo una notte di confidenze intime con Moses (Josh Heuston), un ragazzo del posto che riesce per un istante a scalfire la sua corazza, Zephyr sparisce di nuovo tra le onde. È lì che viene rapita da Tucker (Jai Courtney), un uomo carismatico e disturbato, ex istruttore di immersioni e serial killer ossessionato dagli squali, attratto dalla violenza silenziosa del predatore marino. Tucker vive su una barca isolata, dove filma i suoi predatori preferiti mentre si nutrono delle sue vittime, trasformando ogni omicidio in uno spettacolo rituale. Imprigionata sotto coperta con un’altra ragazza, Zephyr è costretta ad assistere alla sua brutale uccisione per poi essere divorata dagli squali. Sa che la prossima sarà lei e ogni suo tentativo di fuga fallisce, ostacolato dalla struttura claustrofobica della barca. Ma Moses non ha smesso di cercarla, e quando finalmente la trova, si riaccende in lei una flebile speranza. Ma Zephyr dovrà affrontare il vero predatore, che non è quello che nuota sotto la superficie, ma quello che indossa una maschera umana.

Sei un blogger? Copia la scheda del film