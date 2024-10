Trama del film Saturday night

Alle 23:30 dell'11 ottobre 1975, una scatenata compagnia di giovani comici e scrittori cambi˛ per sempre la televisione e la cultura americana. Diretto da Jason Reitman, scritto da Gil Kenan e Reitman e raccontato in tempo reale, Saturday Night Ŕ basato sulla storia vera di ci˛ che accadde dietro le quinte nei 90 minuti che precedettero la prima trasmissione del "Saturday Night Live". Pieno di umorismo, caos e della magia di una rivoluzione che per poco ha rischiato di non esserci, parte il conto alla rovescia, in tempo reale, per l'inizio dello show pi¨ famoso al mondo.

