Trama del film Oceania 2

A tre anni dal suo primo viaggio, Vaiana Ŕ impegnata in un lungo viaggio alla ricerca di persone oltre le coste di Motunui. Assieme a Maui e a un nuovissimo equipaggio di improbabili marittimi, Vaiana si imbarca alla volta dei lontani mari dell'Oceania in acque pericolose per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

Film collegati a OCEANIA 2

Sei un blogger? Copia la scheda del film