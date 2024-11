Trama del film Una madre

Il film è la storia di Deva, una ragazza di vent’anni che vive con sua madre Giovanna in una roulotte senza alcun comfort. Il passato di Deva è segnato da un evento che con il passare del tempo le ha lasciato una ferita aperta, l’interruzione di una gravidanza indesiderata avvenuta qualche anno prima. Quando trova lavoro nella pescheria di Carla, la ragazza si vede costretta controvoglia a occuparsi anche del nipote di un anno della sua titolare. Inizialmente la giovane non vuole avere niente a che fare con il piccolo a causa della sua storia personale. Una volta superata la reticenza iniziale che Deva ha nei confronti del bambino, che riesce giorno dopo giorno ad attenuare la durezza del suo carattere. Affezionandosi al piccolo, la giovane lascia spazio a un amore che non credeva più possibile.





