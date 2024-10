Trama del film The shadow strays

Nome in codice 13, assassina professionista diciassettenne, Ŕ sospesa dall'Ombra, la societÓ segreta per cui lavora, a causa di una missione andata male in Giappone. Lý, la ragazza si Ŕ fatta bloccare dalla sua coscienza quando ha incontrato Monji, undicenne che ha perso la madre a causa di un'organizzazione criminale. Quando Monji viene catturato, 13 Ŕ decisa ad andare contro tutto e tutti, persino il suo mentore, pur di salvare il ragazzino.

