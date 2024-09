Trama del film Making of

La storia del regista Simon, che sta iniziando le riprese di un film sulla lotta di un gruppo di operai per mantenere in vita la propria fabbrica e, con essa, il proprio lavoro. È una lotta ingrata che li vede occupare i locali e impegnarsi in uno scontro con i loro capi, che vogliono trasferire la catena di produzione in posti più economici. Ma niente va come previsto. E mentre il regista difende gli interessi di questi lavoratori, al contempo deve affrontare un conflitto sociale all'interno della sua squadra.

