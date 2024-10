Trama del film La storia di souleymane

Souleymane ha origini guineane ma abita a Parigi e si guadagna da vivere consegnando cibo in bicicletta. Ora ha solo due giorni di tempo per prepararsi alla perfezione e superare il colloquio di richiesta asilo: il problema Ŕ che ha deciso di raccontare una storia che non Ŕ la sua.

