Trama del film L'amore secondo kafka

Grazie allĺamore, lĺultimo anno di vita di Franz Kafka diventa il pi¨ felice. Fino a quel momento, non aveva mai conosciuto lĺintimitÓ, bloccato dalla tubercolosi e da una famiglia oppressiva. L'incontro con Dora Diamant, una donna saggia e vivace, cambia tutto: lei lo accetta per quello che Ŕ, e lui fa lo stesso con lei. Si incontrano nel 1923 sulla costa del Mar Baltico, dove lui si sta riprendendo e lei lavora in un centro sociale ebraico. Decidono di trasferirsi a Berlino, e quando la salute di Franz peggiora, si spostano in un sanatorio in Austria. Un anno dopo, Franz muore, ma il ricordo del loro amore resterÓ con Dora per sempre.

