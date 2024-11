Trama del film La banda di don chisciotte - missione mulini a vento

Nella terra di Don Chisciotte, Alfonso e i suoi amici si organizzano per salvare il proprio villaggio da un perfido costruttore che vuole spostare tutti gli abitanti in una nuova moderna cittŗ ideata da lui. Quando i ragazzi scoprono che líoscura nube che sovrasta il loro villaggio Ť causata dagli scavatori del cattivo Carrasco, uniscono le loro forze per salvare la Mancia

