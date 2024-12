Trama del film Io e te dobbiamo parlare

Una donna in comune, una figlia a metÓ e una volante per due. Antonio e Pieraldo condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa, un sodalizio non sempre sodale, un legame di lungo corso ma un poĺ ammaccato - due esistenze apparentemente troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. Decisamente, il pericolo non era il loro mestiereů fino a quando, incredibilmente, non dovranno affrontare un vero crimine, un caso molto intricato e rischioso che, fra sfide contro il tempo e colpi di scena, cambierÓ la loro vita per sempre. Una coppia sorprendente, due perfetti sparring partner per una commedia allĺultimo respiro.

