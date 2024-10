Trama del film Venom: the last dance

In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei piý celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farŗ calare il sipario sul loro "ultimo ballo".

