Trama del film The beast (2024)

In un futuro prossimo in cui regna l'intelligenza artificiale, le emozioni umane sono diventate una minaccia. Per sbarazzarsene, Gabrielle deve purificare il proprio DNA ripercorrendo le sue vite passate. Lý per˛ ritrova Louis, il suo grande amore.

Sei un blogger? Copia la scheda del film