Trama del film Oh, canada - i tradimenti

Il famoso documentarista canadese-americano di sinistra Leonard Fife Ŕ stato uno dei sessantamila evasori e disertori che si sono rifugiati in Canada per evitare di servire in Vietnam. Ormai ultrasettantenne, Fife sta morendo di cancro a Montreal e ha accettato un'ultima intervista in cui Ŕ deciso a svelare finalmente tutti i suoi segreti, a smitizzare la sua vita mitizzata.

