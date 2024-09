Trama del film La scommessa - una notte in corsia

A Ferragosto, gli infermieri Angelo e Salvatore soccorrono il signor Caputo, ricoverato in pronto soccorso in gravi condizioni. Angelo, il più esperto fra i due, è convinto che l'uomo non supererà la notte. Salvatore, costantemente in attrito e in competizione con il collega più anziano, decide di scommettere con lui che invece non sarà così. È l'inizio di una notte folle, in cui tutto potrebbe succedere.

Sei un blogger? Copia la scheda del film