Trama del film Io sono la fine del mondo

"Un giorno i tuoi genitori non ci saranno pi¨ e sarai pieno di rimorsi" Ŕ la frase che convince Angelo a prendersi cura dei suoi vecchi genitori ora che non sono pi¨ autosufficienti: non vuole infatti perdere l'occasione di vendicarsi dei peggiori nemici della sua adolescenza.

Sei un blogger? Copia la scheda del film