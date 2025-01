Trama del film Il signore degli anelli - la guerra dei rohirrim

183 anni prima degli aventi del Signore degli Anelli, Helm Mandimartello, re di Rohan, e la sua famiglia difendono il loro regno da un esercito di Dunlandiani. A prendersi il ruolo di protagonista della battaglia, per˛, Ŕ soprattutto HŔra, figlia di Helm dal temperamento ribelle che non esiterÓ a scendere in campo per difendere il proprio popolo.

