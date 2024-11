Trama del film Grand tour

Rangoon, Birmania, 1917. Edward, un funzionario dell'Impero Britannico, fugge dalla sua fidanzata Molly il giorno in cui arriva per sposarsi. Durante i suoi viaggi, tuttavia, il panico lascia il posto alla malinconia. Contemplando il vuoto della sua esistenza, il vile Edward si chiede cosa ne sia stato di Molly... Determinato a sposarsi e divertito dalla mossa di Edward, Molly segue le sue tracce in questo grande tour asiatico.

