Trama del film Dog man

Il film segue le avventure di Dog Man, una creatura metÓ cane e metÓ uomo. A causa di un incidente sul lavoro, un cane e una gente di polizia rimangono feriti e, grazie a un intervento chirurgico vengono salvati... in parte. ╚ cosý che nasce Dog Man, che ha giurato di proteggere e servire i cittadini, finchÚ uno scoiattolo non lo distrae, mentre insegue tenacemente un superattivo: il felino Petey the Cat. La rivalitÓ tra cane e gatto o, meglio, tra Dog Man e Petey verrÓ sconvolta dall'arrivo di un altro adorabile gattino, clone di Petey, ovvero Lil Petey, che cambierÓ le carte in tavola per entrambi.

