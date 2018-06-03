deep water - incubo degli abissi regia di Renny Harlin Spagna, Nuova Zelanda, USA 2026
Trama del film Deep water - incubo degli abissi
Un gruppo di passeggeri internazionali a bordo di un volo da Los Angeles a Shanghai è costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in acque infestate da squali. Il gruppo, terrorizzato, è costretto a collaborare e a superare le proprie divergenze se vuole salvarsi dall'aereo che affonda e dalla furia degli squali attratti dal relitto.
Sei un blogger? Copia la scheda del film
Sei un blogger e vuoi inserire un riferimento a questo film nel tuo blog? Ti basta fare un copia/incolla del codice che trovi nel campo
Codice
per inserire il box che vedi qui sotto ;-)
DEEP WATER - INCUBO DEGLI ABISSI
regia di
Renny Harlin
con
Aaron Eckhart
,
Ben Kingsley
,
Molly Belle Wright
,
Angus Sampson
,
Elijah Tamati
,
Zhao Simei
,
Richard Crouchley
,
Madeleine West
,
Kate Fitzpatrick
,
Lakota Johnson
,
Lucy Barrett
,
Rob Kipa-Williams
,
Kelly Gale
,
Ryan Bown
,
Mark Hadlow
,
Rarmian Newton
,
Michael Cardelle
,
John De Luca
,
Sonia Dorado
,
Jacqueline Lee Geurts
,
Tony Zhou
,
Priya Jain
,
Chrissy Jin
,
Santi López
,
Renaye Tamati
,
Pamela Shaw
,
Johanna Harlin
,
Ismael Quintanar
,
Ashlee Monroe
,
Rosalie Button
,
Dylan Torrell
Codice:
Nessuno ha ancora votato e commentato DEEP WATER - INCUBO DEGLI ABISSI
Ordine elenco:
Data Media voti Commenti Alfabetico
Giovedì 23 Luglio 2026
Giovedì 16 Luglio 2026
Giovedì 09 Luglio 2026
Mercoledì 08 Luglio 2026
Giovedì 02 Luglio 2026
Mercoledì 01 Luglio 2026
Venerdì 26 Giugno 2026
Giovedì 25 Giugno 2026
Mercoledì 24 Giugno 2026
Lunedì 22 Giugno 2026
Venerdì 19 Giugno 2026
Giovedì 18 Giugno 2026
Mercoledì 17 Giugno 2026
Domenica 14 Giugno 2026
Giovedì 11 Giugno 2026
Mercoledì 10 Giugno 2026
Lunedì 08 Giugno 2026
Giovedì 04 Giugno 2026
Giovedì 28 Maggio 2026
Mercoledì 27 Maggio 2026
Lunedì 25 Maggio 2026
Giovedì 21 Maggio 2026
Mercoledì 20 Maggio 2026
Venerdì 15 Maggio 2026
Giovedì 14 Maggio 2026
Mercoledì 13 Maggio 2026
Lunedì 11 Maggio 2026
Venerdì 08 Maggio 2026
Giovedì 07 Maggio 2026
Mercoledì 06 Maggio 2026
Lunedì 04 Maggio 2026
Venerdì 01 Maggio 2026
1072889
commenti su
53826 film
Ultimi film inseriti in archivio
Ultimo film commentato
Ultimo post blog
Speciali
Ultime recensioni inserite
in sala
FATHER
Regia: Tereza Nvotová
Interpreti: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová, Peter Bebjak, Jana Bittnerova
Genere: drammatico
Recensione a cura di The Gaunt
THE ORDER (2024)
Regia: Justin Kurzel
Interpreti: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver, Morgan Holmstrom, Odessa Young, Marc Maron, Philip Granger, Sebastian Pigott, Matias Lucas, Bradley Stryker, Phillip Forest Lewitski, Victor Slezak, Daniel Doheny, Bryan J. McHale, Ryan Chandoul Wesley, Geena Meszaros, George Tchortov, Daniel Yip, Sean Tyler Foley, John Warkentin, Vanessa Holmes, Rae Farrer, Carter Morrison, Huxley Fisher, mandy fisher
Genere: thriller
Recensione a cura di The Gaunt
archivio
IL MAESTRO (2025)
Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia
Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller
Recensione a cura di The Gaunt
Ultima biografia inserita
Casualmente dall'archivio
Novità e Recensioni
Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!