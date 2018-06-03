deep water - incubo degli abissi regia di Renny Harlin Spagna, Nuova Zelanda, USA 2026
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locandina del film DEEP WATER - INCUBO DEGLI ABISSI

Titolo Originale: DEEP WATER

RegiaRenny Harlin

InterpretiAaron Eckhart, Ben Kingsley, Molly Belle Wright, Angus Sampson, Elijah Tamati, Zhao Simei, Richard Crouchley, Madeleine West, Kate Fitzpatrick, Lakota Johnson, Lucy Barrett, Rob Kipa-Williams, Kelly Gale, Ryan Bown, Mark Hadlow, Rarmian Newton, Michael Cardelle, John De Luca, Sonia Dorado, Jacqueline Lee Geurts, Tony Zhou, Priya Jain, Chrissy Jin, Santi López, Renaye Tamati, Pamela Shaw, Johanna Harlin, Ismael Quintanar, Ashlee Monroe, Rosalie Button, Dylan Torrell

Durata: h 1.47
NazionalitàSpagna, Nuova Zelanda, USA 2026
Generethriller
Al cinema nel Luglio 2026

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Trama del film Deep water - incubo degli abissi

Un gruppo di passeggeri internazionali a bordo di un volo da Los Angeles a Shanghai è costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in acque infestate da squali. Il gruppo, terrorizzato, è costretto a collaborare e a superare le proprie divergenze se vuole salvarsi dall'aereo che affonda e dalla furia degli squali attratti dal relitto.

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