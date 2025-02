Trama del film Citta' d'asfalto

Ollie Cross (Tye Sheridan) è un giovane paramedico che, mentre si prepara per l'esame di ammissione alla Facoltà di Medicina, viaggia con Gene Rutovsky in ambulanza per le strade di New York. Rutovsky (Sean Penn), temprato in mille battaglie e uno dei paramedici più anziani della città, sarà il suo compagno e mentore. Da lui imparerà tutto il necessario per curare i pazienti e sopravvivere al loro caos quotidiano.

