Trama del film Al progredire della notte

Il film racconta la storia di Claudia (Lilly Englert), una giovane attrice sui 25 anni, che per superare le sue insicurezze decide di iscriversi a un corso di sopravvivenza. La notte antecedente al corso, la ragazza affitta il piano superiore di una casa isolata di proprietà di Letizia (Lucia Vasini), una donna affascinante con un passato misterioso. Sarà proprio quest'ultima a iniziare Claudia alla metafonia, una tecnica che permette di entrare in contatto con gli spiriti dei morti. Il tutto inizia come un semplice gioco innocente, ma si trasformerà ben presto in un terribile incubo. Dopo aver scoperto alcuni oscuri segreti, Claudia si ritroverà a lottare contro la follia di Letizia, che vuole sacrificarla in un rituale occulto. Nel corso di questa terrificante e interminabile notte, Claudia dovrà superare ogni sua insicurezza per sopravvivere...

