Trama del film Un'avventura spaziale - un film dei looney tunes

Porky Pig e Daffy Duck sono un po' gi¨ di morale dopo che un misterioso oggetto volante ha squarciato il tetto della loro casa. Senza fondi per le riparazioni, i due amici rischiano di perdere la loro casa d'infanzia! Fortunatamente incontrano Petunia Pig, che corre in loro aiuto procurandogli un lavoro nella locale fabbrica di gomme da masticare, dove lavora come scienziata dei sapori. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Daffy nota qualcosa di strano. Il nuovo gusto di chewing gum, venduto in tutto il mondo, Ŕ stato contaminato da una misteriosa melma appiccicosa verde fluo. Non ci vuole molto prima che si rendano conto che la gomma Ŕ stara avvelenata da un malvagio alieno che progetta di far saltare in aria la Terra. Porky, Daffy e Petunia si ritrovano cosý in una corsa contro il tempo per fermare i piani apocalittici del misterioso invasore. Le abilitÓ scientifiche di Petunia, l'ingegno di Porky e la folle determinazione di Daffy, gli permetteranno di salvare il mondo?

