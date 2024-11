Trama del film Squali

Liberamente ispirato a ôI fratelli Karamazovö di Fedor Dostoevskij, SQUALI Ŕ ambientato sui Monti Lessini nelle Prealpi italiane e ai nostri giorni. SQUALI Ŕ una moderna tragedia greca, un western veneto, nell'estremo Nord-est italiano. Per una serie di sventure i tre fratellastri e la sorellastra Camaso si ritrovano da adulti a tornare nella casa del vecchio padre, Leone Camaso, un omuncolo, ladro e ingannatore. Demetrio il pi¨ grande Ŕ un ex militare caduto in disgrazia pieno di debiti, tornato per rivendicare l'ereditÓ della madre morta. Ivan il secondo fratello Ŕ uno sportivo a fine carriera, ossessionato dalla gelosia nei confronti del fratello Demetrio. Poi c'Ŕ Alessio, il fratello seminarista, che vive in monastero ed Ŕ tornato alla casa d'infanzia per salvare l'anima perduta della famiglia Camaso. Infine, c'Ŕ Sveva, l'ultima sorellastra, la ribelle che sogna solo di fuggire dalle angherie paterne.

