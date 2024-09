Trama del film Sottocoperta

Fiorenzo, trentenne ingenuo e solitario, ha sempre sognato di viaggiare ma, non potendo permettersi una vera vacanza, si barrica in casa fingendo di essere partito per i Caraibi. Presto si palesa un'intrusa: Matrona, una matura ex prostituta in cerca di vendetta personale. La vacanza immaginaria di due anime molto diverse, ma entrambe emarginate dalla società, si trasforma magicamente in amore.

