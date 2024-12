Trama del film Solo leveling reawakening

È passato più di un decennio da quando è apparso improvvisamente un percorso chiamato “cancello” che collega questo mondo a un'altra dimensione risvegliando persone con poteri sovrumani chiamate “cacciatori”. I cacciatori usano i loro poteri sovrumani per conquistare i dungeon all'interno del cancello per guadagnarsi da vivere. Sung Jinwoo, un cacciatore di rango inferiore, è considerato il cacciatore più debole di tutta l'umanità. Un giorno si imbatte in un doppio dungeon, ovvero uno di alto livello nascosto in uno di basso. Davanti a Jinwoo, gravemente ferito e in punto di morte, si apre una misteriosa finestra di ricerca.

