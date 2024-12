Trama del film Non dirmi che hai paura

Nata a Mogadiscio durante la guerra civile, la piccola Samia scopre all'etÓ di nove anni di avere un talento che la rende unica: corre pi¨ veloce di tutti i suoi compagni. Diventata una vera passione, la corsa Ŕ la sua ragione di vita e la forza che la aiuta a superare gli orrori della guerra. Con l'aiuto del suo migliore amico Ali (Elmi Rashid Elmi), Samia si allena ogni giorno per partecipare ai Giochi Olimpici di Pechino del 2008. Il suo sogno si avvera quando Ŕ ammessa come rappresentante della Somalia ai 200mt femminili. Arriva ultima ma il pubblico le manifesta un grande calore. La sua partecipazione ai Giochi Olimpici per˛ le costa diverse minacce da parte del Governo somalo che la condanna per aver commesso un peccato mortale: correre senza velo. Samia rischia la vita, ecco perchÚ decide di scappare per cercare rifugio in Europa...

Sei un blogger? Copia la scheda del film