Trama del film Modi - tre giorni sulle ali della follia

Un turbine di settantadue ore nella vita dell'artista bohÚmien Amedeo Modigliani, noto come Modi agli amici, segue una serie caotica di eventi per le strade della Parigi dilaniata dalla guerra nel 1916. In fuga dalla polizia, il suo desiderio di chiudere la carriera e lasciare la cittÓ viene respinto dai colleghi artisti Maurice Utrillo, Chaim Soutine e dalla musa di Modi, Beatrice Hastings. Modi chiede consiglio al suo mercante d'arte e amico Leopold Zborowski. Tuttavia, dopo una notte di allucinazioni, il caos nella mente di Modi raggiunge il culmine quando si trova di fronte a un collezionista americano, Maurice Gangnat, che ha il potere di cambiare la sua vita.

