Trama del film L'ultimo drink

Mark (Frederick Lau) è un giovane uomo felice della sua vita divisa tra un lavoro impegnativo come capo cantiere edile ed esuberanti incursioni nella vita notturna di Berlino con una compagnia di amici bevitori. Fino a quando una notte, ubriaco, viene fermato dalla polizia e la patente gli viene ritirata. Impedito negli spostamenti e nel lavoro, Mark scommette con il suo migliore amico Nadim che non toccherà alcool fino a quando non riavrà la patente, ma non ha considerato di incontrare la "complice" Helena (Nora Tschirner), con la quale inizia una relazione allegramente tossica. La sicurezza di Mark di rimettersi rapidamente in carreggiata dopo uno sbandamento momentaneo si scontra con la progressiva presa di coscienza di avere un problema con l’alcool più serio di quanto pensasse. Vedendo franare il suo mondo attorno a sé accetta l’idea di cercare un aiuto.

