Trama del film Le linci selvagge

La lince Ŕ una specie protetta a livello nazionale ed europeo, tanto che nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) in Francia Ŕ classificata come ôin pericoloö, altamente vulnerabile a causa delle sue piccole dimensioni e della frammentazione delle colonie sul territorio europeo. Il documentario segue una famiglia di linci, la cui vita scorre al ritmo delle stagioni. Tanti gli eventi che si susseguono nel corso della loro esistenza: la nascita dei piccoli, l'apprendimento delle tecniche di caccia, la conquista del territorio e tutte le difficoltÓ e i pericoli che comporta. Il loro Ŕ un universo tanto vicino a noi quanto sconosciuto.

