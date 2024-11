Trama del film Le deluge - gli ultimi giorni di maria antonietta

Quando si parla di Luigi XVI e di sua moglie Maria Antonietta vengono subito alla mente merletti, alte parrucche, vestiti sgargianti, colori, Versailles oppure... la ghigliottina. Ecco, tra questi due estremi, cĺŔ una terra di mezzo, un tempo che nessuno ha mai raccontato: i pochi mesi in cui gli ultimi re e regina di Francia con i loro due figlioletti vennero incarcerati in un castello nero alle porte di Parigi, in attesa di essere giustiziati. Un tempo breve, condensato, dove tra violenze e vessazioni, tutte le maschere caddero: quella dei due reali come figure pubbliche e private; quelle dellĺantico regime; quelle della Storia che volt˛ definitivamente pagina, e quella di Dio che da allora in avanti fu eclissato nellĺombra, lasciando lĺuomo completamente solo.

