Trama del film La gita scolastica

Iman, una teenager che per gioco confessa alle compagne di essere andata a letto con il ragazzo dei suoi sogni. Poco a poco Iman rimane sempre piů intrappolata nella sua bugia, che anche grazie ai social media dai compagni si diffonde agli insegnanti e ai genitori, diventando un caso in tutta la scuola proprio mentre fervono i preparativi per la gita scolastica, facendo emergere arcaici rapporti di potere ancorati al patriarcato.

