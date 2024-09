Trama del film La bambina segreta

Fereshteh studia e lavora in una tipografia a Teheran. Quello che i suoi genitori non sanno è che ha anche una figlia illegittima di due mesi. Quando il padre e la madre le annunciano una visita a sorpresa, Fereshteh deve precipitosamente nascondere la neonata. Con l’aiuto dell'amica Atefeh, si lancia in un’odissea per la città che si rivelerà piena di ostacoli.

Sei un blogger? Copia la scheda del film