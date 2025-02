Trama del film Il mio giardino persiano

Mahin, 70 anni, vive da sola a Teheran da quando suo marito è morto e sua figlia è partita per l'Europa. Un pomeriggio, un tè con gli amici la porta a rompere la sua routine solitaria e a rivitalizzare la sua vita amorosa. Ma mentre Mahin si apre a una nuova storia d'amore, quello che inizia come un incontro inaspettato si evolve rapidamente in una serata imprevedibile e indimenticabile.

