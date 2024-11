Trama del film Hey joe

New Jersey, Stati Uniti. Dean Barry, un veterano americano che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la seconda Guerra Mondiale, ritorna in Italia, a Napoli, allĺinizio degli anni Ĺ70, per conoscere suo figlio. Dean vorrebbe recuperare venticinque anni di assenza, ma suo figlio ormai Ŕ un uomo, Ŕ cresciuto nella malavita, Ŕ stato adottato da un boss del contrabbando e non ha nessun interesse per il padre americano.

