Trama del film Goodbye julia

Il film Ŕ ambientato poco prima della guerra di secessione che ha coinvolto il Sud del Sudan e segue le vicende di Mona (Eiman Yousif), una ex cantante che vive ed Ŕ sposata nel Nord. La donna cerca di fare ammenda, dopo aver causato la morte di un uomo del Sud e aver insabbiato l'omicidio. Pensa cosý di assumere la vedova del defunto, <⁣strong> Julia (Siran Riak), come sua domestica e di accogliere in casa suo figlio Daniel. Incapace di confessare quanto commesso, la donna decide di lasciarsi il passato alle spalle, ignorando che il tumulto del paese possa farsi strada nella sua casa fino a metterla faccia a faccia con i suoi peccati.

