Trama del film Armand

Il film racconta di un evento controverso accaduto in una scuola elementare. Armand (Loke Nikolaisen) e Jon hanno 6 anni e sono amici inseparabili. Un giorno, Jon accusa il suo migliore amico di aver oltrepassato ogni limite nei suoi confronti senza per˛ specificare cosa sia successo. L'accusa crea grande scompiglio e nonostante genitori e insegnanti cerchino di saperne di pi¨, i due bambini raccontano versioni confuse scontrandosi senza mai dare dettagli utili. Il mistero attorno all'avvenuto scatena una vera e propria guerra di pensiero e fa crollare tutte le certezze degli adulti che non sanno cosa pensare e come comportarsi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film