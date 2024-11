Trama del film Apocalisse z - inizio della fine

Manel tenta di proteggersi da una malattia simile alla rabbia che sta si sta diffondendo in tutto il mondo nascondendosi; finchť non Ť costretto a partire e a collaborare con improbabili ma indispensabili compagni di viaggio per riuscire a sopravvivere.

Sei un blogger? Copia la scheda del film