Trama del film Toys - giocattoli alla riscossa

Stanco di vestire i panni di buffone nel teatrino in cui vive, Don si avventura nellĺimmenso Central Park di New York per compiere il suo destino da eroe. Aiutato dal potere dellĺimmaginazione e con DJ Doggy Dog, un rapper di peluche come scudiero, il prode burattino scoprirÓ che condividere i propri sogni con gli altri Ŕ il primo passo per far sý che diventino realtÓ.

Sei un blogger? Copia la scheda del film