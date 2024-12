Trama del film The sweet east

Il film Ŕ la storia di un viaggio picaresco, quello della adolescente Lillian (Talia Ryder), che decide di fuggire durante una gita scolastica Washington per muoversi lungo la costa orientale degli Stati Uniti attraverso le cittÓ e i boschi. Nel corso di questa fuga la liceale farÓ di versi incontri, imbattendosi in un prima di persone che vanno dai suprematisti agli islamisti, passando per i neopunk fino alle nuove avanguardie, in un mix di radicalismo e delirio. Il suo viaggio mostrerÓ il disordine mentale, sociale e politico degli odierni Stati Uniti.

