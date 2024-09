Trama del film Thelma (2024)

Thelma Post Ŕ un'esuberante nonna di 93 anni che viene raggirata da un truffatore telefonico che si finge suo nipote. Parte cosý per una ricerca insidiosa per le strade di Los Angeles, accompagnata da un amico e dal suo scooter, per reclamare ci˛ che le Ŕ stato sottratto.

